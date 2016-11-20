Tifosi viola presenti in tutti i settori dello stadio. Pochi i tifosi dell'Empoli che hanno comprato il biglietto

Un vero e proprio esodo da Firenze verso Empoli per i tifosi della Fiorentina

Questo è l'articolo della Nazione sulla trasferta dei tifosi viola ad Empoli:

Non ci sarà un vero e proprio sold-out ma c’è da scommettere che la cornice di pubblico di fede viola sarà decisamente importante questo pomeriggio al Castellani. Rispetto infatti alle ultime sfide giocate dalla Fiorentina ad Empoli, stavolta la risposta del tifo viola è stata massiccia, visto che i biglietti acquistati per il settore ospiti dello stadio azzurro alle 19 di ieri sera erano intorno ai 2.500. Un numero considerevole, se si pensa che solo un anno fa erano appena mille i tifosi della Fiorentina presenti al Castellani, un numero dovuto soprattutto allo sciopero della Fiesole per il caro-biglietti imposto dal club del presidente Corsi. Missione quasi compiuta dunque per la Fiorentina, che ad inizio settimana aveva lanciato un’iniziativa relativa all’acquisto ribassato dei tagliandi del settore ospiti. Una chiamata a raccolta al grido-social di #TuttiAEmpoli che ha avuto nel complesso un ottimo riscontro tra i tifosi, che sosterranno la squadra di Sousa nel match odierno contro l’Empoli sparsi un po’ per tutto il Castellani.

Già, perché oltre ai tanti sostenitori di fede gigliata ubicati in curva, saranno oltre 300 (soprattutto le famiglie) quelli che, con la sciarpa della Fiorentina al collo, tiferanno i viola anche in tribuna centrale. Anche se, alla fine, è stata proprio la risposta di quest’ultimi a non essere in linea con le previsioni: se infatti nei due precedenti derby, i tifosi dell’Empoli hanno fatto a gara per mandare in fumo i biglietti dello stadio, quest’anno la risposta è stata decisamente ‘freddina’, a tal punto che oggi alcune porzioni del Castellani potrebbero restare del tutto vuote.

L' appuntamento per la partenza in direzione Empoli dello ‘zoccolo duro’ del tifo è stato fissato per le ore 12 alla stazione di Santa Maria Novella: dovrebbero essere più o meno in mille e si sposteranno in massa in treno in direzione della cittadina toscana, dove per l’occasione sono state addirittura interdette alcune vie al traffico per permettere poi ai sostenitori gigliati di raggiungere in sicurezza il Castellani dalla stazione, scortati dalla polizia. Il resto della fetta dei tifosi raggiungerà Empoli con mezzi propri.