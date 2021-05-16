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Tifosi Juventus contro il rigore dato al Napoli: "Ma che rigore è?"

Il Napoli ha battuto 2-0 la Fiorentina allo stadio Franchi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 15:35
Tifosi Juventus contro il rigore dato al Napoli: "Ma che rigore è?" -
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Tifosi Juventus contro il rigore dato al Napoli: "Ma che rigore è?"
Molti tifosi della Juventus non hanno accettato la decisione dell'arbitro Abisso della sezione di Palermo nell'assegnare il calcio di rigore al Napoli per la trattenuta leggera del difensore viola Milenkovic su Rrahmani.

Queste alcuni commenti sui social: "Ma che rigore è? Era pure lontano dalla palla, rigori così se no dovrebbero fischiare 10 a partita, la Fiorentina non è mai scesa sul rettangolo di gioco, Callejon giovava ancora per il Napoli e infine tutti contro la Juventus ma la stagione non è ancora finita".

Fonte: Area Napoli

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