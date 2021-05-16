Tifosi Juventus contro il rigore dato al Napoli: "Ma che rigore è?"

Il Napoli ha battuto 2-0 la Fiorentina allo stadio Franchi.

Molti tifosi della Juventus non hanno accettato la decisione dell'arbitrodella sezione di Palermo nell'assegnare il calcio di rigore al Napoli per la trattenuta leggera del difensore violasu

Queste alcuni commenti sui social: "Ma che rigore è? Era pure lontano dalla palla, rigori così se no dovrebbero fischiare 10 a partita, la Fiorentina non è mai scesa sul rettangolo di gioco, Callejon giovava ancora per il Napoli e infine tutti contro la Juventus ma la stagione non è ancora finita".

Fonte: Area Napoli

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/biraghi-iachini-mandato-via-troppo-presto-quando-e-tornato-la-situazione-era-drammatica/140242/