Tifosi Juventus contro il rigore dato al Napoli: "Ma che rigore è?"
Il Napoli ha battuto 2-0 la Fiorentina allo stadio Franchi.
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 15:35
Queste alcuni commenti sui social: "Ma che rigore è? Era pure lontano dalla palla, rigori così se no dovrebbero fischiare 10 a partita, la Fiorentina non è mai scesa sul rettangolo di gioco, Callejon giovava ancora per il Napoli e infine tutti contro la Juventus ma la stagione non è ancora finita".
Fonte: Area Napoli
LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BIRAGHI
https://www.labaroviola.com/biraghi-iachini-mandato-via-troppo-presto-quando-e-tornato-la-situazione-era-drammatica/140242/