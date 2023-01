Tifosi granata credono: in 1.200 domani al Franchi per i quarti di finale di Coppa Italia

Grande entusiasmo in casa Torino in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. La squadra di Ivan Juric, nella terza trasferta in Toscana in pochi giorni, avrà un nutrito seguito di tifosi. Già 1.200 i tagliandi venduti per il settore ospiti, con il club di casa che ne ha resi disponibili per i granata altri 400. D’altronde l’appuntamento per entrambe le squadre è di centrale importanza: chi passa il turno vola in semifinale, dove affronterà in partite di andata e ritorno la vincente di Roma–Cremonese che pure si affrontano domani. Dopodiché ci sarà la finale secca, e la concreta possibilità di accedere all’Europa League grazie al successo in Coppa Italia. A scriverlo è Tuttosport.