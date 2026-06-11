Thorstvedt obiettivo viola, Grosso spinge per lui. Ma con Ndour e Brecianini è davvero necessario?

Il norvegese resta uno dei nomi più apprezzati da Grosso, ma il mercato viola deve evitare il rischio di creare inutili sovrapposizioni

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Kristian Thorstvedt. Il norvegese è un giocatore che Fabio Grosso conosce molto bene dai tempi del Sassuolo e che apprezza per duttilità, inserimenti e capacità di incidere nella metà campo avversaria. Proprio per questo il suo nome è finito tra i profili monitorati dal club viola in vista della prossima stagione.

Eppure l'eventuale arrivo del centrocampista scandinavo apre un interrogativo tutt'altro che banale: la Fiorentina ha davvero bisogno di un giocatore con queste caratteristiche?

Thorstvedt è una mezzala moderna, fisica, capace di accompagnare l'azione offensiva e di garantire un discreto contributo in termini di gol e assist. Un identikit che, almeno sulla carta, presenta diversi punti di contatto con quello di Cher Ndour e soprattutto con Marco Brescianini, appena arrivato dall'Atalanta.

Quest'ultimo, pur essendo meno votato agli inserimenti rispetto al norvegese, condivide molte caratteristiche: struttura fisica importante, capacità di giocare da mezzala o da interno di centrocampo e propensione ad occupare le stesse zone del campo. Per questo motivo l'eventuale investimento su Thorstvedt rischierebbe di creare una sovrapposizione tecnica all'interno della rosa.

La stima di Grosso nei confronti del giocatore è nota e rappresenta certamente un fattore da non sottovalutare. Tuttavia la costruzione di una squadra passa anche dall'equilibrio dei profili a disposizione. E oggi la sensazione è che la Fiorentina abbia necessità più urgenti rispetto all'aggiunta di un altro centrocampista con caratteristiche già ampiamente rappresentate all'interno dell'organico.