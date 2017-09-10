Thereau: "Super esordio, meglio non poteva andare. Pioli mi ha detto di battere il rigore"

Il mister ci fa fare un calcio propositivo. Cinque gol fatti, zero subiti. Vittoria in trasferta, tutto perfetto" così Thereau a fine partita

Cyril Thereau ha parlato dopo la vittoria a Verona, queste le sue parole:

"Complimenti alla squadra che non ha pensato alle prime due sconfitte. Non potevamo far di meglio, cinque gol segnati fuori casa e nessuno subito. Nel primo tempo siamo saliti giocando con due trequartisti alternati. Nel secondo sono stato a sinistra. Sono contento per l’inizio con questa maglia. Mi sono divertito e spero che nelle prossime gare continui così. Sono contento di aver segnato alla prima in viola, vuol dire che sto bene e mi sento fisicamente a posto. Speriamo di continuare nella striscia.

Ci sono in rosa tanti giocatori di qualità, come Badelj e Veretout a centrocampo. Anche con Benassi mi sono trovato molto bene. Il mister ci fa giocare in modo molto propositivo. Sono contento, è un super esordio.

Il rigore? Mi ha detto il mister di batterlo.”