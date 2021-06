TGR Rai, ieri incontro Gattuso-Fiorentina: ora la Fiorentina deciderà entro metà della prossima settimana

Ieri a Forte dei Marmi si è tenuto l’incontro tra Gennaro Gattuso e Franck Ribery. Il tecnico ha chiesto delle delucidazioni al francese anche per quanto riguarda il rinnovo. Non ci sono stati comunque dei passi in avanti per quanto riguarda la situazione. Ora la Fiorentina deciderà il suo futuro entro la metà della prossima settimana. Lo riporta TGR Rai Toscana.

LEGGI ANCHE, IACHINI: “SENSI È UN GRANDE GIOCATORE, INTER NON LO CEDERE. GLI INFORTUNI SOLO SFORTUNA”