Terracciano è tra i miglior portieri della Serie A: è la sua miglior stagione in carriera. Italiano punta sempre su di lui 

Terracciano più altri dieci. La filastrocca di Vincenzo Italiano (140 formazioni cambiate in 140 panchine con la Fiorentina) cambia sempre, ma da un po’ di tempo ha la stessa partenza. Alla soglia dei 34 anni (da compiere il prossimo 8 marzo), il numero uno viola è alla miglior stagione in carriera e, anche in tempi di magra per risultati e prestazioni, rappresenta una delle poche certezze di quest’annata.

La crescita di Terracciano si traduce in prove sempre al di sopra della sufficienza, impreziosite da alcune giornate eccezionali a livello personale, come quelle di Udine e in casa col Verona. Una stagione costellata di interventi decisivi: parate salva-risultato come quella su Ngonge contro l’Hellas, proprio quelle che i tifosi pensavano non essere proprie del repertorio dell’ex Empoli. «È un buon portiere, ma non fa mai grandi parate e non porta punti alla squadra alla fine dell’anno», questa la sensazione che in molti avevano a Firenze fino a qualche mese fa. Pensiero sradicato dai fatti, dalle prestazioni e anche dai numeri. Terracciano è infatti in cima alle classifiche di rendimento dei portieri di Serie A.

Anche i numeri in mano ai match analyst di tutta Italia lo confermano: per quantità e qualità di parate il portiere della Fiorentina è tra i migliori nel ruolo in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA SITUAZIONE DELLA CONFERENCE