Conference League, fuori Betis ed Eintracht, l’Ajax si salva. Le potenziali avversarie dei viola agli ottavi

Spareggi che decretano le squadre che andranno alla prossima fase di Conference. L’Ajax batte il Bodo Glimt ai tempi supplementari, con il gol di Taylor al 114′. Eliminazione clamorosa del Betis contro la Dinamo Zagabria, il pareggio non basta agli spagnoli per qualificarsi. L’Eintracht Francoforte lascia la competizione contro un eccezionale Union Saint-Gilloise, che vince 1-2 in casa dei tedeschi. Il Molde, invece, cala il tris in casa del Legia Varsavia, spazzato via dalla furia norvegese. Servette che elimina il Ludogorets, mentre gli ungheresi del Ferencvaros perdono 0-1 contro l’Olympiakos che ottiene il passaggio del turno. Infine, lo Sturm occupa l’ultimo posto sul carro dei vincitori, battendo agevolmente lo Slovan Bratislava, aggiungendo un quinto gol al ricco bottino dell’andata.

Ricapitolando: passano il turno Ajax, Dinamo Zagabria, Union Saint-Gilloise, Molde FK, Servette, Olympiakos e Sturm, considerando anche il Maccabi Haifa che ha vinto ieri sera contro il Gent. Ben due avversari ostici ci lasciano in questa fase, il Francoforte ed il Betis, concedendo un sospiro di sollievo alla Fiorentina. Le squadre che hanno ottenuto il pass agli ottavi questa sera potrebbero essere le potenziali avversarie dei viola nella prossima fase. Quale? Lo diranno i sorteggi di domani alle ore 13 che sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

