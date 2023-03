Tentoni: “Con la Cremonese gara insidiosa. Jovic e Cabral grandi attaccanti ma rotazioni sono una seccatura”

Intercettato dai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante Andrea Tentoni ha detto la sua sullo stato di forma della Cremonese, prossimo avversario della Fiorentina: “Si possono contare le volte in cui durante questa stagione la Cremonese non ha portato a casa una buona prestazione. Purtroppo però oltre alle performance bisogna anche pensare a mettere i punti in cascina, altrimenti la situazione rischia di diventare preoccupante. Ai grigiorossi sarebbe servito un finalizzatore da più di dieci reti all’anno capace di togliere le castagne dal fuoco”.

Sulla gara di domenica: “Contro la Cremonese la Fiorentina sarà quella che più avrà da perdere, sembra assurdo ma è così. Consiglio a mister Italiano e ai suoi ragazzi di prestare molta attenzione alle ripartenze dei lombardi, quella dello Zini è una gara dai mille pericoli”.

Riguardo il reparto avanzato: “Reputo sia Jovic che Cabral due grandi calciatori. Credo che le continue rotazioni possano aver creato più di una seccatura a entrambi, dato che per un attaccante è fondamentale la costanza, sia di rendimento che di forma fisica”.

