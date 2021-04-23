Tendi: "Commisso è il presidente adatto per la Fiorentina, vuole vincere e questo non può fare che piacere"

Le parole ai microfoni di Radio Bruno dell'ex terzino della Fiorentina Alessio Tendi

Alessio Tendi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita contro la Juventus in programma per Domenica 25 Aprile ore 15:00. Ecco le sue parole:

COMMISSO "Commisso è il presidente adatto per Firenze perché si vede che vuole fare bene alla Fiorentina e vuole vincere, e questo non può fare che piacere".

FIORENTINA-JUVENTUS "Contro i bianconeri la Fiorentina deve tirare fuori la grinta necessaria per fare risultato. Sono sicuro che vedremo una squadra battagliera caricata al punto giusto da Iachini. Sarà come al solito una partita dal fascino particolare, anche se senza il pubblico le partite sono diverse nonostante le squadre si siano abituate".

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