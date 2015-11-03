Notizie Sardella Fiorentina

Nardella: "Firenze pronta ad onorare Astori. Era immagine bella e pulita del calcio..."
05 marzo 2018 16:53
Nardella replica a Della Valle: "Stadio? Noi rispondiamo con i fatti, non con le parole"
20 dicembre 2017 17:51
Nardella: ''Mi auguro che i Della Valle tornino presto a Firenze. Siamo rimasti con gli accordi dell'ultimo incontro''
12 settembre 2017 15:50
Nardella: "Il nuovo stadio? O falliamo o vinciamo tutti insieme"
18 gennaio 2017 18:26
Nazione: Nardella convince grossisti, fatta per nuovo stadio
25 novembre 2016 11:23
Stadio contro Mercato? Per Nardella no, ma il 25 luglio è decisivo
16 luglio 2016 17:57
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