Nardella: "Il nuovo stadio? O falliamo o vinciamo tutti insieme"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a Lady Radio del futuro viola, in relazione allo stadio di proprietà: "La presentazione del progetto stadio? La Fiorentina ha già fatto il sopralluogo...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a Lady Radio del futuro viola, in relazione allo stadio di proprietà: "La presentazione del progetto stadio? La Fiorentina ha già fatto il sopralluogo a Palazzo Vecchio per organizzare la conferenza stampa. Aspettiamo la loro ufficialità. Sul tema dello stadio nuovo, o falliamo tutti o vinciamo tutti. Con la famiglia Della Valle, con Cognigni, c’è una grande intesa. Quelle che sono le esigenze della Fiorentina verranno rispettate".