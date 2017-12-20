Nardella replica a Della Valle: "Stadio? Noi rispondiamo con i fatti, non con le parole"

"Noi rispondiamo non con le parole, ma coi fatti. E i fatti che riguardano l’amministrazione comunale li conoscono tutti”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella rispondendo ad una domanda dei giornali...

"Noi rispondiamo non con le parole, ma coi fatti. E i fatti che riguardano l’amministrazione comunale li conoscono tutti”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto un commento alle parole arrivate quest’oggi da Arquata del Tronto (Ascoli) da parte del proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, che sulla possibilità di costruire un nuovo stadio a Firenze ha dichiarato come ciò non dipenda dal club viola .

(Italpress)