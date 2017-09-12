Nardella: ''Mi auguro che i Della Valle tornino presto a Firenze. Siamo rimasti con gli accordi dell'ultimo incontro''
A margine dell'evento "Corri la vita", il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche dell'ultimo incontro avvenuto con i fratelli Della Valle, nelle Marche: "Per ora siamo rimasti agli accordi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 15:50
A margine dell'evento "Corri la vita", il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche dell'ultimo incontro avvenuto con i fratelli Della Valle, nelle Marche: "Per ora siamo rimasti agli accordi presi nell'ultimo incontro - ha detto il primo cittadino - e spero che i Della Valle tornino presto a Firenze".