Nardella: ''Mi auguro che i Della Valle tornino presto a Firenze. Siamo rimasti con gli accordi dell'ultimo incontro''

A margine dell'evento "Corri la vita", il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche dell'ultimo incontro avvenuto con i fratelli Della Valle, nelle Marche: "Per ora siamo rimasti agli accordi...

A margine dell'evento "Corri la vita", il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche dell'ultimo incontro avvenuto con i fratelli Della Valle, nelle Marche: "Per ora siamo rimasti agli accordi presi nell'ultimo incontro - ha detto il primo cittadino - e spero che i Della Valle tornino presto a Firenze".