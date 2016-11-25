Nazione: Nardella convince grossisti, fatta per nuovo stadio

L'edizione di oggi de La Nazione torna sulla vicenda stadio e titola: "Adesso ci siamo davvero". C'è una svolta per la costruzione del nuovo impianto alla Mercafir di Novoli. Ieri Nardella ha presenta...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2016 11:23

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