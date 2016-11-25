Nazione: Nardella convince grossisti, fatta per nuovo stadio
L'edizione di oggi de La Nazione torna sulla vicenda stadio e titola: "Adesso ci siamo davvero". C'è una svolta per la costruzione del nuovo impianto alla Mercafir di Novoli. Ieri Nardella ha presenta...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2016 11:23
L'edizione di oggi de La Nazione torna sulla vicenda stadio e titola: "Adesso ci siamo davvero". C'è una svolta per la costruzione del nuovo impianto alla Mercafir di Novoli. Ieri Nardella ha presentato ai grossisti il progetto per traslocare il mercato a Castello, trovando i consensi dei lavoratori. Il sindaco ha confermato che, grazie a questo passaggio, si sblocca l'iter definitivo per Cittadella Viola e stadio, con la Fiorentina che ora deve presentare il progetto definitivo entro dicembre.