Nardella: "Firenze pronta ad onorare Astori. Era immagine bella e pulita del calcio..."

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno di Davide Astori. “Non basta un giorno né molto tempo per lenire un dolore così forte e profondo, che ha colpito la città e tutto il mondo...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno di Davide Astori. “Non basta un giorno né molto tempo per lenire un dolore così forte e profondo, che ha colpito la città e tutto il mondo del calcio. Credo che proclamare il lutto cittadino sia il modo più forte per interpretare questo dolore genuino dei fiorentini, non solo tifosi, perché Davide Astori era amato prima di tutto come persona. Era un’immagine bella e pulita del calcio. Ho dato la massima disponibilità per organizzare iniziative per ricordarlo. A Firenze saremo pronti per onorarlo al meglio. Se vogliamo onorare la memoria di Davide Astori dobbiamo comportarci tutti in modo diverso”.