Notizie Carmine Esposito Fiorentina

Esposito: "Aver ritrovato Kean è la cosa più importante, deve giocare da solo e fare la guerra con tutti"
24 novembre 2025 15:56
Carmine Esposito: "Inizio di stagione terrificante della Viola. Troppi gol subiti e nessuna idea di gioco"
16 novembre 2025 16:18
Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"
26 marzo 2021 15:43
Carmine Esposito cacciato da tifosi e giocatori, è già finita l'avventura sulla panchina del Chieti
15 dicembre 2017 12:31
Esposito: "Batistuta il migliore di tutti, ci sentiamo ancora. Non vedo bene quest'anno la Fiorentina"
29 agosto 2017 18:48
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