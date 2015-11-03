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Notizie Carmine Esposito Fiorentina

Esposito: "Aver ritrovato Kean è la cosa più importante, deve giocare da solo e fare la guerra con tutti"

24 novembre 2025 15:56

Carmine Esposito: "Inizio di stagione terrificante della Viola. Troppi gol subiti e nessuna idea di gioco"

16 novembre 2025 16:18

Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"

26 marzo 2021 15:43

Carmine Esposito cacciato da tifosi e giocatori, è già finita l'avventura sulla panchina del Chieti

15 dicembre 2017 12:31

Esposito: "Batistuta il migliore di tutti, ci sentiamo ancora. Non vedo bene quest'anno la Fiorentina"

29 agosto 2017 18:48

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