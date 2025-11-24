Esposito: “Aver ritrovato Kean è la cosa più importante, deve giocare da solo e fare la guerra con tutti”

Intervistato all’interno della trasmissione “Palla al Centro” su Radio Firenze Viola, l’ex attaccante Carmine Esposito ha parlato degli attaccanti della Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex calciatore viola:

Su Kean:

“La risposta più importante è aver ritrovato Kean. Ha fatto una partita di grande generosità ed è stato sfortunato sulla traversa. Era da tanto che non era arrivato cosi’ vicino al gol, la cosa più importante è averlo ritrovato e aver ritrovato una Fiorentina con un po’ di cuore e un po’ di voglia”.

Sulle due punte insieme:

“Tempo fa avevo detto che la spalla ideale di Kean era Piccoli e invece si è visto che Kean deve stare da solo e fare la guerra con tutti. Deve trovarsi gli spazi, sono molto fiducioso ma deve giocare da solo ora e ha bisogno degli inserimenti dei due mediani ma spero di rivedere la voglia che hanno messo in campo sabato”.

Su Piccoli e la sua valutazione di mercato:

“Non credo che pesi la sua valutazione, è un talento che si è fatto le ossa. Venire a Firenze e pagare quella cifra li vuoldire che chi l’ha preso ci crede. E’ solo una questione di gol e di prestazione, la cosa più importante è trovare la rete, è uno dei nostri talenti più importanti. A Genova ha fatto molto bene, si sono viste delle caratteristiche importanti. Spero che la Fiorentina possa rincominciare anche da Piccoli”.

Su Dzeko:

“E’ un giocatore che ha una signora carriera, non è possibile criticarlo. Mi aspettavo un impatto sul piano della persona, lo vedo un po’ spento. Deve essere uno di quelli che deve caricare l’ambiente e dare una mano ai giovani, lo stesso Piccoli. Spero che Dzeko si possa mettere a disposizione per portare via la Fiorentina da questa classifica qui”.

Su Guarino dell’Empoli:

“Me l’hanno segnalato anche a me, è un giocatore del 2004 che ha una grande prospettiva. Penso che se la Fiorentina riuscisse a prenderlo farebbe un bel colpo. E’ un difensore più forte anche di Marianucci, è molto duttile: riesce ad essere cattivo e tatticamente capace”.