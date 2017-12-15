Carmine Esposito cacciato da tifosi e giocatori, è già finita l'avventura sulla panchina del Chieti

Clamoroso dietrofront della società: il presidente ha mandato via il tecnico Esposito dopo la presa di posizione della squadra. I giocatori, nel pomeriggio, hanno avuto un confronto con un rappresenta...

Clamoroso dietrofront della società: il presidente ha mandato via il tecnico Esposito dopo la presa di posizione della squadra. I giocatori, nel pomeriggio, hanno avuto un confronto con un rappresentante della tifoseria organizzata, che ha chiesto alla squadra di non allenarsi considerando la situazione di caos. La stessa squadra, che è scesa in campo in una sorta di autogestione, ha chiesto a Trevisan di non affidarsi più ad Esposito. Il Chieti, dunque, è ancora senza allenatore e affonda nel caos.

Fonte: ilmessaggero.it