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Carmine Esposito cacciato da tifosi e giocatori, è già finita l'avventura sulla panchina del Chieti

Clamoroso dietrofront della società: il presidente ha mandato via il tecnico Esposito dopo la presa di posizione della squadra. I giocatori, nel pomeriggio, hanno avuto un confronto con un rappresenta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 12:31
Carmine Esposito cacciato da tifosi e giocatori, è già finita l'avventura sulla panchina del Chieti -
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Carmine Esposito
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Clamoroso dietrofront della società: il presidente ha mandato via il tecnico Esposito dopo la presa di posizione della squadra. I giocatori, nel pomeriggio, hanno avuto un confronto con un rappresentante della tifoseria organizzata, che ha chiesto alla squadra di non allenarsi considerando la situazione di caos. La stessa squadra, che è scesa in campo in una sorta di autogestione, ha chiesto a Trevisan di non affidarsi più ad Esposito. Il Chieti, dunque, è ancora senza allenatore e affonda nel caos.

Fonte: ilmessaggero.it

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