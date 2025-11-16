Carmine Esposito: “Inizio di stagione terrificante della Viola. Troppi gol subiti e nessuna idea di gioco”

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a RadioFirenzeViola.

Queste le sue parole: “All’inizio del campionato non avrei mai detto che arrivato all’undicesima giornata la Fiorentina potesse essere in quella posizione. La Fiorentina ha subito tantissimi gol, una squadra che subisce così tanto vuol dire che non produce gioco. Non porta a casa punti importanti, vedi anche a Genova l’ultima. E’ stato un inizio di stagione sbagliato in tutto”

Sulla gara con la Juventus: “Negli ultimi anni non è più quella Juve imbattibile. Anche loro hanno avuto problemi societari. Ma penso sempre che sia per entrambe una gara tosta. Per il pubblico di Firenze è una di quelle partite da non sbagliare”.