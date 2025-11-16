16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Carmine Esposito: “Inizio di stagione terrificante della Viola. Troppi gol subiti e nessuna idea di gioco”

News

Carmine Esposito: “Inizio di stagione terrificante della Viola. Troppi gol subiti e nessuna idea di gioco”

Redazione

16 Novembre · 16:18

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 16:18

TAG:

#FiorentinaCarmine Esposito

Condividi:

di

Carmine Esposito analizza l'inizio di stagione in casa Viola e si proietta alla delicata sfida di sabato prossimo contro la Juventus

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a RadioFirenzeViola.

Queste le sue parole: “All’inizio del campionato non avrei mai detto che arrivato all’undicesima giornata la Fiorentina potesse essere in quella posizione. La Fiorentina ha subito tantissimi gol, una squadra che subisce così tanto vuol dire che non produce gioco. Non porta a casa punti importanti, vedi anche a Genova l’ultima. E’ stato un inizio di stagione sbagliato in tutto”

Sulla gara con la Juventus: “Negli ultimi anni non è più quella Juve imbattibile. Anche loro hanno avuto problemi societari. Ma penso sempre che sia per entrambe una gara tosta. Per il pubblico di Firenze è una di quelle partite da non sbagliare”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio