Notizie Berni Fiorentina

Berni difende Vanoli: “Critiche esagerate, la colpa non è solo sua. Ora la Fiorentina pensi a salvarsi”
11 febbraio 2026 14:19
Berni: "Le sceneggiate di Reggio Emilia sono la fotografia della stagione, robe nemmeno da terza categoria"
30 dicembre 2025 14:09
Sentite Berni: "Terracciano sempre migliore in campo della Fiorentina, non è colpa sua se squadra non gira"
14 febbraio 2023 19:03
Berni: "Fiorentina inesperta e presuntuosa. Gattuso doveva essere il segno della riscossa"
17 giugno 2021 13:35
Berni: "Centro sportivo e stadio senza squadra sono aria fritta. Responsabilità? In primis dei giocatori"
14 dicembre 2020 22:35
Archivio