Notizie Berni Fiorentina

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Berni difende Vanoli: “Critiche esagerate, la colpa non è solo sua. Ora la Fiorentina pensi a salvarsi”

11 febbraio 2026 14:19

Berni: "Le sceneggiate di Reggio Emilia sono la fotografia della stagione, robe nemmeno da terza categoria"

30 dicembre 2025 14:09

Sentite Berni: "Terracciano sempre migliore in campo della Fiorentina, non è colpa sua se squadra non gira"

14 febbraio 2023 19:03

Berni: "Fiorentina inesperta e presuntuosa. Gattuso doveva essere il segno della riscossa"

17 giugno 2021 13:35

Berni: "Centro sportivo e stadio senza squadra sono aria fritta. Responsabilità? In primis dei giocatori"

14 dicembre 2020 22:35

Berni: "Chiesa andava ceduto. Il centrocampo dei viola è una vera delusione, serve maggiore aggressività"

15 novembre 2019 19:52

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