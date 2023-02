Sentite Berni: “Terracciano sempre migliore in campo della Fiorentina, non è colpa sua se squadra non gira”

Tommaso Berni, ex portiere che in carriera è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ed ha giocato nello Sporting Braga, è intervenuto in diretta su Twitch al canale di TMW, per parlare della sfida di Conference League soffermandosi anche sul portiere Viola Pietro Terracciano.

Terracciano e Sirigu sono la coppia di portieri giusta per la Fiorentina?

“Terracciano sta facendo bene, poi se la squadra non gira… È un problema se il portiere è sempre il migliore in campo. Sirigu ha fatto dei campionati importantissimi al PSG, ha esperienza e completa un pacchetto importante di portieri. Ora ci sono due portieri che possono fare bene”.

Qual è la problematica più evidente della Fiorentina?

“Cambiare in continuazione tanti giocatori che sono stati pilastri e punti fermi non è facile. Trovare sostituti adatti è difficile, Italiano è un ottimo allenatore, ha grandissime idee e per Firenze è ‘tanta roba’. Mi auguro non ci siano stravolgimenti, ci vuole pazienza. All’estero danno questa possibilità, l’ho imparato per esperienza personale. La Fiorentina ha avuto anche un po’ di sfortuna”.

