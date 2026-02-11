11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Berni difende Vanoli: “Critiche esagerate, la colpa non è solo sua. Ora la Fiorentina pensi a salvarsi”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

11 Febbraio · 14:19

TAG:

BerniFiorentinaVanoli

di

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione “Viola amore mio”, affrontando diversi temi legati al momento della squadra riguardo alla posizione di Vanoli dice:

«In questi giorni ho assistito a un vero e proprio accanimento contro Vanoli, come se fosse l’unico colpevole del pareggio con il Torino. È chiaro che qualche responsabilità ce l’ha […], ma la reazione mediatica mi è sembrata eccessiva. Vanoli sta pagando per gli errori dei singoli in difesa. In questo momento vedo i difensori viola impauriti, con fragilità mentali che li portano a sbagliare in modo evidente. Segnare alla Fiorentina è fin troppo semplice e l’allenatore non può essere l’unico a risponderne. I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità».

Fonte Radio Firenze Viola

