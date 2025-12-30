Berni: “Le sceneggiate di Reggio Emilia sono la fotografia della stagione, robe nemmeno da terza categoria”

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola: “C’è delusione totale, perché è impossibile che la Fiorentina abbia vinto solo una partita da inizio campionato. C’è una mancanza da parte di tutti. Tra i giocatori, non si sono inseriti i nuovi e non si sono confermati i vecchi. Addirittura ci sono delle sceneggiate alla Merola a fronte di un rigore. Roba nemmeno da terza categoria”.

Su Vanoli: “Sono molto deluso anche dall’allenatore, perché non si può giustificare un rigore non calciato dicendo che il giocatore non se la sentiva. Bisogna imporgli di calciarlo, non giustificarlo. Alla luce di tutto questo, situazione non può che essere drammatica”.

Aggiunge: “L’unica speranza è che a gennaio venga fatto un ribaltone di giocatori con l’arrivo di Paratici. Anche considerando che le nostre contendenti vanno piano come noi. Quindi un barlume di speranza ci può essere ancora, ma non possiamo aspettare sempre la partita prossima…”.