Notizie Berenguer Fiorentina

Terracciano a Dazn: "Sarà una partita dura: entrambe vogliamo raggiungere la matematica salvezza"
19 luglio 2020 19:30
Il Torino batte di misura il Frosinone per 3-2. Decisivo il goal di Berenguer
05 ottobre 2018 22:09
De Laurentiis allontana Berenguer da Firenze: "Sì, dovrebbe venire a Napoli"
16 luglio 2017 15:53
Il Mattino: la Fiorentina vuole Berenguer, già avviati i contatti con l'Osasuna
26 giugno 2017 12:25
Napoli ad un passo dal talento spagnolo Berenguer ma a sopresa si inserisce la Fiorentina
23 giugno 2017 16:44
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