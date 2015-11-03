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Notizie Berenguer Fiorentina

Terracciano a Dazn: "Sarà una partita dura: entrambe vogliamo raggiungere la matematica salvezza"

19 luglio 2020 19:30

Il Torino batte di misura il Frosinone per 3-2. Decisivo il goal di Berenguer

05 ottobre 2018 22:09

De Laurentiis allontana Berenguer da Firenze: "Sì, dovrebbe venire a Napoli"

16 luglio 2017 15:53

Il Mattino: la Fiorentina vuole Berenguer, già avviati i contatti con l'Osasuna

26 giugno 2017 12:25

Napoli ad un passo dal talento spagnolo Berenguer ma a sopresa si inserisce la Fiorentina

23 giugno 2017 16:44

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