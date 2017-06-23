Napoli ad un passo dal talento spagnolo Berenguer ma a sopresa si inserisce la Fiorentina
Il giovane talento spagnolo dell'Osasuna classe 95 sembrava essere ad un passo dal Napoli che aveva già un accordo ma c'è anche Corvino sul calciatore
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 16:44
La Fiorentina si inserisce per Alex Berenguer, questa la notizia data da Radio Crc. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis era vicinissima al calciatore spagnolo classe 95, esterno offensivo dell’Osasuna, trovando anche un accordo di massima con il club per il costo del cartellino ma adesso sembra si sia inserita con forza la Fiorentina sul calciatore. Non da sottovalutare nemmeno la concorrenza dell’Atletico Bilbao.