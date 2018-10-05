Il Torino batte di misura il Frosinone per 3-2. Decisivo il goal di Berenguer
Anticipo di Serie A, a Torino va di scena la sfida tra i granata ed il Frosinone. 3-2 il finale con il doppio vantaggio locale firmato da Rincon e Baselli. Rimonta di Goldaniga e Ciano per i gialloblù...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 22:09
Anticipo di Serie A, a Torino va di scena la sfida tra i granata ed il Frosinone. 3-2 il finale con il doppio vantaggio locale firmato da Rincon e Baselli. Rimonta di Goldaniga e Ciano per i gialloblù che cadono al 71’ subendo la rete decisiva di Berenguer. In classifica il Torino sale momentaneamente all’ottavo posto con 12 punti. Penultimo nella graduatoria proprio il Frosinone a 1 punto con Longo sulla graticola più che mai.