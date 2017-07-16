De Laurentiis allontana Berenguer da Firenze: "Sì, dovrebbe venire a Napoli"
Si allontana un obiettivo di mercato della Fiorentina. Alex Berenguer, calciatore in forza all'Osasuna, dovrebbe infatti arrivare in Italia, ma per vestire la maglia del Napoli, come conferma lo stess...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 15:53
Si allontana un obiettivo di mercato della Fiorentina. Alex Berenguer, calciatore in forza all'Osasuna, dovrebbe infatti arrivare in Italia, ma per vestire la maglia del Napoli, come conferma lo stesso presidente De Laurentiis oggi, a Dimaro: "Berenguer? Sì, dovrebbe arrivare".