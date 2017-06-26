Il Mattino: la Fiorentina vuole Berenguer, già avviati i contatti con l'Osasuna

L'esterno spagnolo è un obiettivo concreto della Fiorentina ed i contatti sono già avviati

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino pare che anche la Fiorentina si sia fatta avanti per Alejandro Berenguer, attualmente sotto contratto con l'Osasuna. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, sembra che i viola sa fortemente interessanti all'esterno spagnolo classe '95 e, per questa ragione, i contratti fra la società gigliata e l'Osasuna sarebbero già avviati nella giornata di ieri.