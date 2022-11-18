Svelato un retroscena del 2017 tra Milenkovic e Pioli: "Sono venuto per giocare, non per fare soldi"

La madre di Milenkovic ha raccontato di una discussione avvenuta tra l'allora mister viola Pioli e il figlio Nikola

In un’intervista a Mozzart Sport, la madre di Milenkovic, ha raccontato di un siparietto tra Nikola e l'allora tecnico viola Pioli. Arrivato dal Partizan il numero 4 viola non aveva ancora giocato e chiese “Mister, giocherò? Sono pronto!” e Pioli: “Qualcuno ti ha promesso di giocare?”. La risposta di Milenkovic non si fece attendere: “No, ma non sono venuto qui solo per fare soldi, ma anche per giocare. Sai, mister, l’anno prossimo c’è il Mondiale e se non gioco non mi vedrà nessuno”

BERTONI CONTRO LA FIORENTINA

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