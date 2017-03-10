Ecco il nuovo stadio viola pronto nel 2021, nel 2019 inizio lavori, costerà ai Della Valle 420 milioni

Uno stadio da 40 mila posti, il centro sportivo sorgerà a due passi dallo stadio. Ci saranno anche parcheggi, hotel e centri commerciali

Questa mattina c'è stata la grande presentazione del nuovo stadio della Fiorentina a palazzo vecchio, la presentazione non solo del nuovo stadio ma di tutta la cittadella viola, un esborso da parte dei Della Valle di 420 milioni di euro per un area grande 480.000 metri quadri, per adesso questa cifra sarà tutta messa interamente dalla famiglia Della Valle, che però con Andrea Della Valle, ha sottolineato come in questo momento si cerchi un partner commerciale per questo grande progetto.

Non ci sarà solo lo stadio da 40 mila posti ma sarà presente nella vastissima area anche un grande parcheggio, il centro sportivo, alberghi e centro commerciali. All'interno dello stadio ci sarà anche il museo della Fiorentina, un grande ristorante con vista stadio, il Fiorentina store, lo stadio sarà quindi accessibile sette giorni su sette. Lo stadio avrà una copertura per tutti i settori dello stadio e per tutti gli spettatori che avranno una visione perfetta del campo.

La Curva Fiesole sarà a soli 7 metri dal campo, con una vicinanza assoluta al terreno di gioco.

L'inizio dei lavori dovrebbe avvenire nella seconda parte del 2019 e dalla posa della prima pietra ci vorranno, parola di Cognigni e Andrea Della Valle, 24 mesi per la realizzazione completa.

Per raggiungere lo stadio verranno costruite due nuove stazioni con treni in arrivo sia da Pistoia, sia da Prato, oltre che quella in arrivo da Firenze Rifredi. Ci sarà una via ciclabile, e una linea tranviaria. La costruzione della cittadella della Fiorentina porterà più di 4 mila posti di lavoro.

Flavio Ognissanti