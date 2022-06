Stadio sicuro, è improbabile che la Fiorentina controriscatti Zurkowski perchè non gli garantisce impiego

Secondo Stadio, Zurkowski si è trovato molto bene all’Empoli in questa stagione. Il polacco sarebbe contento di tornare alla Fiorentina ma solo se gli venisse garantito di essere impiegato con una certa costanza, cosa che il club viola non sembra intenzionato a fare. Per questo sempre secondo il quotidiano, il controriscatto della Fiorentina sembra improbabile, e il giocatore dovrebbe restare in azzurro

CASSANO ATTACCA BERARDI