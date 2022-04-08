Stadio conferma, Odriozola non tornerà al Real Madrid ed è molto vicino a restare alla Fiorentina

Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina ha ottime possibilità di trattenere Odriozola anche la prossima stagione

Stadio conferma quello che ieri ha riportato Lady Radio su Odriozola che non rientrerebbe nei piani del Real Madrid. Il tecnico Ancelotti infatti avrebbe deciso di puntare ancora su Lucas Vazquez e Carvajal che nelle ultime partite stanno dando ottime risposte. Gli uomini di mercato della Fiorentina sono al lavoro per trattenere lo spagnolo, e i rapporti tra i due club sono, da tempo, ottimi. Toccherà alla Fiorentina capire se accelerare per provare ad acquistarlo per circa venti milioni oppure se lavorare per ottenere un nuovo prestito, magari con un diritto di riscatto prefissato.

LA FIORENTINA SEGUE ANCHE BRASSIER DEL BREST

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