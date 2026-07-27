Sportmediaset riporta: "Vanoli spunta come prossimo CT della Nazionale dopo che Pirlo è saltato"

L'ex mister viola è un nome uscito oggi

Sono momenti di forte agitazione all'interno della FIGC: il presidente Giovanni Malagò incontrerà nel pomeriggio i rappresentanti delle diverse componenti in vista della riunione del Consiglio Federale prevista per domani. Tra le priorità c'è quella di spazzare via le incertezze sul futuro di Paolo Maldini e Leonardo, per i quali si è persino ipotizzato un clamoroso passo indietro a seguito del rifiuto opposto alla candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale. Nel frattempo prosegue a ritmo serrato il toto-allenatore per guidare il riscatto azzurro. I profili accostati alla selezione italiana sono numerosi, a partire dai soliti Roberto Mancini e Antonio Conte fino ad arrivare a piste meno scontate come Thiago Motta e Raffaele Palladino; a questi, come riferisce Sportmediaset, va ad aggiungersi anche il nome di Paolo Vanoli, attualmente svincolato dopo aver condotto la Fiorentina alla permanenza in Serie A.