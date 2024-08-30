Sportitalia: "Su Gosens si è inserita l'Atalanta che lo vuole in prestito secco pagandogli l'ingaggio"
Non c'è solo la Fiorentina su Robin Gosens ma anzi c'è sopratutto l'Atalanta di Giampiero Gasperini che ritroverebbe così uno dei suoi pupilli di questi ultimi anni. Infatti come rivelato da Gianluigi...
Non c'è solo la Fiorentina su Robin Gosens ma anzi c'è sopratutto l'Atalanta di Giampiero Gasperini che ritroverebbe così uno dei suoi pupilli di questi ultimi anni. Infatti come rivelato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'Atalanta si è inserita sul calciatore offrendo all'Union Berlino, squadre che ne detiene il cartellino, un prestito secco con ingaggio pagato interamente dalla Dea. Vedremo se l'affare andrà in porto e se di conseguenza la Fiorentina si butterà su altri profili per la fascia sinistra
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