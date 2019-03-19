Sportitalia, il Milan vuole Chiesa e offrirebbe soldi più Cutrone per portarlo a Milano
Tra le tante pretendenti al talento di Federico Chiesa anche il Milan vuole entrare nella corsa al giocatore della Fiorentina. La valutazione dei Della Valle è aderente al grande valore di mercato att...
Tra le tante pretendenti al talento di Federico Chiesa anche il Milan vuole entrare nella corsa al giocatore della Fiorentina. La valutazione dei Della Valle è aderente al grande valore di mercato attribuito al gioiello più luminoso del calcio italiano. Per questo motivo i rossoneri potrebbero affacciarsi alla trattativa inserendo a parziale contropartita il cartellino di Patrick Cutrone, ovviamente unito ad un sacrificio economico di primo piano. Un’idea, che testimonia comunque in maniera fattiva la volontà del Milan di essere presente e concreto qualora la Fiorentina dovesse decidere di privarsi della classe del figlio d’arte.
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