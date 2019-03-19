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Sportitalia, il Milan vuole Chiesa e offrirebbe soldi più Cutrone per portarlo a Milano

Tra le tante pretendenti al talento di Federico Chiesa anche il Milan vuole entrare nella corsa al giocatore della Fiorentina. La valutazione dei Della Valle è aderente al grande valore di mercato att...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2019 14:22
Sportitalia, il Milan vuole Chiesa e offrirebbe soldi più Cutrone per portarlo a Milano -
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Tra le tante pretendenti al talento di Federico Chiesa anche il Milan vuole entrare nella corsa al giocatore della Fiorentina. La valutazione dei Della Valle è aderente al grande valore di mercato attribuito al gioiello più luminoso del calcio italiano. Per questo motivo i rossoneri potrebbero affacciarsi alla trattativa inserendo a parziale contropartita il cartellino di Patrick Cutrone, ovviamente unito ad un sacrificio economico di primo piano. Un’idea, che testimonia comunque in maniera fattiva la volontà del Milan di essere presente e concreto qualora la Fiorentina dovesse decidere di privarsi della classe del figlio d’arte.

Milannews.com

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