Sportitalia conferma: "Gosens allo Schalke in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni"

Definita l'operazione che riporta Robin Gosens in Germania dopo due stagioni in maglia viola

Robin Gosens è di fatto un nuovo giocatore dello Schalke 04. Dopo le anticipazioni arrivate dalla Germania nelle scorse ore, è arrivata anche la conferma di Sportitalia, che ha svelato formula e cifre dell'operazione.

L'esterno tedesco lascia la Fiorentina per trasferirsi allo Schalke con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club tedesco verserà complessivamente 2,5 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo il classe 1994.