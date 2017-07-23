Sportiello: "Vogliamo far felici i tifosi" Pioli: "Moena fantastica" Astori: "Ci vediamo il prossimo anno" Badelj: "I tifosi sono con noi"
La Fiorentina saluta Moena, tutte le dichiarazioni dei calciatori viola in ritiro dedicate ai tifosi presenti. Assente Vecino
La Fiorentina ha salutato questa mattina il ritiro di Moena, la società ha organizzato una festa con i tifosi con tutta la squadra al completo. Assente Vecino ormai prossimo ad essere un nuovo giocatore dell'Inter. Queste tutte le dichiarazioni dei calciatori viola alla festa con i tifosi:
Astori: “I tifosi molto carichi, ci danno un arrivederci, visto che ci vediamo il prossimo anno".
Pioli: “E’ un piacere stare in mezzo ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene, un bell’ambiente con belle strutture. I ragazzi ci hanno dato dentro, un lavoro che i ragazzi si ritroveranno nelle gambe”
Babacar: “Va molto bene, mi sto divertendo con i bambini”
Sanchez: “Va tutto benissimo, vedere tutti i bambini ridere, stare bene fa piacere”
Chiesa: “Sono veramente tanti, è una bella giornata, è meraviglioso stare insieme ai nostri tifosi”
Sportiello: “Bell’allenamento stamani con i tifosi, fa un grandissimo piacere vedere tutta questa gente per noi. Tutti questi tifosi che amano la fiorentina, noi vogliamo farli felici”
Cristoforo: “E’ stato un bel ritiro, la gente viene qua e ci sta vicino”
Saponara: “Siamo stati molto a contatto con la nostra gente, questo è il modo migliore per salutarli. È una giornata di divertimento per tutti”
Giancarlo Antognoni: “E’ una bella giornata, piacevole. I tifosi sono sempre affettuosi”
Badelj: “È sempre bello salutare i nostri tifosi, ormai è una tradizione”
Vitor Hugo: “Bello stare con i nostri tifosi. In campo non rido ma fuori sono sempre sorridente con i tifosi"