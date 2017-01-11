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Sportiello è della Fiorentina, tra domani e venerdì visite mediche a Firenze

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Sportiello è della Fiorentina, tra domani e venerdì visite mediche a Firenze

Redazione

11 Gennaio · 20:00

Aggiornamento: 11 Gennaio 2017 · 20:00

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Marco Sportiello alla Fiorentina, ci siamo. Confermata la nostra anticipazione di ieri mattina, al punto che tra domani e venerdì il portiere in uscita dall’Atalanta si sottoporrà alle visite mediche per conto della Viola. Il club dei Della Valle ci aveva provato l’ultimo giorno della sessione estiva, ora l’assalto sta per andare a segno sulla base del prestito con diritto di riscatto. Marco Sportiello vede Firenze…
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