Sport Mediaset, la Juventus offre 60 milioni di euro alla Fiorentina per Chiesa. L'intenzione viola...
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus avrebbe offerto 60 milioni di euro per Federico Chiesa. Il gioiello viola non sembrerebbe in vendita in casa Fiorentina con la società gigliata...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 14:14
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus avrebbe offerto 60 milioni di euro per Federico Chiesa. Il gioiello viola non sembrerebbe in vendita in casa Fiorentina con la società gigliata pronta a far muro. Marotta invece punta sui buoni rapporti con Corvino dopo l'affare Bernardeschi.