Sport Mediaset, la Fiorentina non tratta con la Juventus per la cessione di Bernardeschi
La volontà viola è quella di cedere, nel caso non arrivasse il rinnovo di contratto con la Fiorentina, il calciatore all'estero
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2017 09:55
Secondo quanto riportato da Premium Sport la Fiorentina avrebbe scelto di non sedersi, nel caso Bernardeschi rifiutasse il rinnovo di contratto, a trattare con la Juventus. Difficile anche una cessione all'Inter, di cui però è arrivata già una prima offerta. La volontà della società viola è quella nel caso di cedere il numero dieci all'estero.