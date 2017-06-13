Sport Mediaset, la Fiorentina non tratta con la Juventus per la cessione di Bernardeschi

La volontà viola è quella di cedere, nel caso non arrivasse il rinnovo di contratto con la Fiorentina, il calciatore all'estero

Secondo quanto riportato da Premium Sport la Fiorentina avrebbe scelto di non sedersi, nel caso Bernardeschi rifiutasse il rinnovo di contratto, a trattare con la Juventus. Difficile anche una cessione all'Inter, di cui però è arrivata già una prima offerta. La volontà della società viola è quella nel caso di cedere il numero dieci all'estero.