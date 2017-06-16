Sport Mediaset, entro la settimana prossima Borja Valero sarà un giocatore dell’Inter per 7 milioni
Claudio Raimondi sicuro, Borja Valero sarà interista. Ecco il tweet di Premium Sport
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 21:29
Secondo quanto riportato dal giornalista di Sport Mediaset Claudio Raimondi sul suo profilo Twitter il centrocampista della Fiorentina Borja Valero sarà un giocatore dell’Inter la prossima settimana per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Ecco il tweet del giornalista di Mediaset: