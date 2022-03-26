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"Speedy" Gonzalez segna con l'Argentina. Ora la Fiorentina spera che torni al gol in maglia viola

Gonzalez ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per l'Argentina. La Fiorentina ha bisogno delle sue reti per ottenere un posto in Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 10:09
"Speedy" Gonzalez segna con l'Argentina. Ora la Fiorentina spera che torni al gol in maglia viola -
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"Speedy" Gonzalez segna con l'Argentina. Ora la Fiorentina spera che torni al gol in maglia viola

L'Argentina ha vinto 3-0 contro il Venezuela, il risultato del match è stato sbloccato proprio dall'esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez. Da molto tempo gli mancava il gol, l'assist siglato da De Paul. Il giocatore gigliato ha giocato per ben 88'. La speranza ora, in casa Fiorentina, è quella che si sblocchi presto, i suoi gol possono essere preziosi per il raggiungimento dell'Europa.

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