Speciale: "Alla Fiorentina avrei preso subito Aquilani come allenatore, è uno di visione"

L'ex tecnico emiliano poteva essere al posto di Vanoli attualmente

L'esonero di Alberto Aquilani dalla panchina del Sassuolo continua a far discutere tifosi ed addetti ai lavori. Tra i commenti più nitidi ed articolati c'è quello di Luca Speciale, giornalista di LA7 e noto tifoso della Fiorentina, che attraverso i propri canali social ha tracciato un'analisi profonda sul destino del tecnico romano e sui frequenti cortocircuiti del calcio moderno, rievocando anche i recenti intrecci di panchina tra il club emiliano e la società viola.

La stima per Aquilani: «Non si possono fare miracoli»

Nonostante la conclusione anticipata dell'avventura sulla panchina neroverde, la considerazione verso il lavoro di Aquilani resta elevata. Speciale sottolinea come la bontà dell'idea tattica e lo spessore dell'allenatore non vengano scalfiti da un singolo episodio negativo:

«Sono tra quelli che pensavano che Aquilani fosse un buon allenatore, con visione e carattere. E lo penso ancora, Sassuolo permettendo. Penso anche che un tecnico incida molto, se bravo, ma che certo non possa tutto…»

Un richiamo diretto alle responsabilità collettive che spesso, nel mondo del pallone, finiscono per ricadere unicamente sulla figura della guida tecnica.

L'effetto domino con Grosso e la scommessa mancata

Proseguendo nella sua analisi, il giornalista riflette sull'imprevedibilità e la fretta che caratterizzano le scelte dirigenziali nel calcio contemporaneo, evidenziando il percorso incrociato tra il Sassuolo, Fabio Grosso e la panchina della Fiorentina:

«Penso che il calcio spesso proceda per isterici tentativi e divorzi, a volte, rovinosi. Pensa se Grosso fosse rimasto lì, ci avrebbero guadagnato sia loro che la Fiorentina. E credo anche che, scommessa per scommessa, tanto valeva dare una chance a chi era già di casa e l’aveva meritata nel percorso con le giovanili».

Un chiaro riferimento all'opportunità, forse mancata a suo tempo a Firenze, di promuovere direttamente Aquilani al termine del suo vincente ciclo con la Primavera viola, evitandogli il passaggio intermedio prima di una separazione che lascia l'amaro in bocca.