Spalletti: "Abbiamo seguito Borja Valero anche ai tempi della Roma, probabile che cambi squadra in estate"

Il neo tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha partecipato quest'oggi al Premio Ceravolo a Catanzaro e non è mancata l'occasione per parlare di affari di mercato. Sky Sport ha raccolto le seguenti...

Il neo tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha partecipato quest'oggi al Premio Ceravolo a Catanzaro e non è mancata l'occasione per parlare di affari di mercato. Sky Sport ha raccolto le seguenti dichiarazioni: "Partiremo il 6 di luglio, vogliamo fare qualcosa di importante. La nostra squadra ha giocatori forti e pensiamo a loro. A me piacciono i miei, poi cercheremo di stare dentro alle regole che ci sono, tipo al fair play, e di conseguenza cercheremo di migliorare la nostra rosa. Borja è un calciatore che abbiamo seguito quando ero alla Roma, che ha seguito anche l'Inter quando non c'ero. E' un calciatore che probabilmente cambierà squadra e se noi avremo bisogno di un giocatore in quel ruolo allora ci penseremo ma adesso siamo coperti a centrocampo. E' un calciatore comunque di sicuro affidamento oltre che di qualità".