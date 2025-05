Spalletti sceglie i convocati: Della Fiorentina c’è solo Kean, nessuna chiamata per Fagioli, Comuzzo e Mandragora

Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli Azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali di un Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele. Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano sabato 31 maggio, mentre i reduci della finale di Champions arriveranno il 2 giugno.

Per la Fiorentina c’è solo Moise Kean, fresco del gol che ha regalato la Conference all’ultimo respiro ai viola di Palladino ed autore di 19 gol in campionato tanto da guadagnarsi il titolo di vice capocannoniere. Nessuna chiamata per Comuzzo che era entrato nel giro di Spalletti, rimangono fuori anche Fagioli e Mandragora del quale si era ipotizzato la convocazione. Di seguito i convocati del Commissario Tecnico: