Spalletti pensa alla Fiorentina: “Il cambio d’Insigne? Ho bisogno sia fresco domenica”

Ieri sera il Napoli ha perso in Europa League contro lo Spartak Mosca. La partita si è complicata già nel primo tempo, quando i partenopei, in vantaggio, sono rimasti in 10 dopo l’espulsione di Mario Rui. Lo Spartak ha così rimontato e la partita è finita 2 a 3. In gol ancora Osimhen. Il tecnico ha sostituito Insigne nel primo tempo. A fine partita un giornalista di DAZN ha chiesto a Luciano Spalletti il motivo del cambio. La sua risposta:

“Il cambio? Secondo me è facile da valutare, io devo portare Insigne fresco a Firenze. Nei miei programmi c’era di sostituirlo al minuto 60’/70′. In quel momento della partita hai un uomo in meno, devi coprire a tutta fascia, ho più equilibrio perché Politano è più difensivo di lui. Ha giocato comunque un tempo e me lo ritrovo nelle condizioni giuste per la partita di domenica“.

