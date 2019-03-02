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Spalletti non si dà pace: "Sconfitta a Cagliari? Il rigore della Fiorentina ci ha demoralizzato"

Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari, ancora non ci sta e ricorda Firenze. Queste le sue parole:"Sconfitta a Cagliari? Anche nel girone di andata avevamo pause all’interno della stessa part...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2019 19:57
Spalletti non si dà pace: "Sconfitta a Cagliari? Il rigore della Fiorentina ci ha demoralizzato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
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Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari, ancora non ci sta e ricorda Firenze. Queste le sue parole:

"Sconfitta a Cagliari? Anche nel girone di andata avevamo pause all’interno della stessa partita. Alterniamo ottime cose a momenti di fatica e di complicazioni. Poi ci sono situazioni che ti demoralizzano, come quelle viste settimana scorsa a Firenze."

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