Spalletti non si dà pace: "Sconfitta a Cagliari? Il rigore della Fiorentina ci ha demoralizzato"
Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari, ancora non ci sta e ricorda Firenze. Queste le sue parole:"Sconfitta a Cagliari? Anche nel girone di andata avevamo pause all’interno della stessa part...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2019 19:57
Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari, ancora non ci sta e ricorda Firenze. Queste le sue parole:
"Sconfitta a Cagliari? Anche nel girone di andata avevamo pause all’interno della stessa partita. Alterniamo ottime cose a momenti di fatica e di complicazioni. Poi ci sono situazioni che ti demoralizzano, come quelle viste settimana scorsa a Firenze."