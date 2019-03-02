Spalletti non si dà pace: "Sconfitta a Cagliari? Il rigore della Fiorentina ci ha demoralizzato"

Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari, ancora non ci sta e ricorda Firenze. Queste le sue parole:"Sconfitta a Cagliari? Anche nel girone di andata avevamo pause all’interno della stessa part...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2019 19:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti

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