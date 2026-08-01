Spalletti: "Maldini era l'uomo giusto per la Nazionale, abbiamo sbagliato marcia e non siamo ripartiti"

L'ex Ct non le manda a dire alla federazione

Luciano Spalletti come solito non le manda a dire, e sul tema Nazionale che ha tenuto banco nelle ultime settimane ha idee chiarissime. "Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno. Quel che è stato fatto equivale a un mancato aggiornamento, siamo rimasti con la versione vecchia del cellulare perché l'aggiornamento non è stato possibile farlo. Ranieri e Mancini sono la scelta giusta? Io questo non lo dico. Maldini sarebbe equivalso a mettere una marcia a un'auto lanciata in corsa, come mettere la quarta. E invece abbiamo messo la seconda. Per me si è sbagliato", ha detto l'ex ct azzurro, oggi allenatore della Juventus, dopo il successo sul Nizza in amichevole.