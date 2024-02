Spalletti in visita al Viola Park, i tifosi del Napoli divisi tra nostalgia e rimpianto

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli attualmente Ct della Nazionale azzurra, è stato oggi in visita al Viola Park, quartier generale della Fiorentina in occasione della partita della nazionale Femminile contro l’Irlanda. L’ex tecnico dei partenopei campioni d’Italia ha seguito anche l’allenamento della Fiorentina e ha incontrato l’allenatore viola Vincenzo Italiano.

Sui social anche molti tifosi napoletani hanno commentato. Ecco quanto si legge: “Doveva essere proprio Italiano l’erede di Spalletti a Napoli, davvero un peccato che non sia arrivato lui: sarebbe stato perfetto per continuare quel progetto tattico e di gioco“.

Ma non tutti sono d’accordo: “Prende troppi gol, troppi errori difensivi anche se è vero che Italiano propone un bel calcio ed è simile a quello di Spalletti che lo ritiene davvero uno dei migliori in circolazione“. Lo riporta areanapoli.it

